Visite guidée insolite en canoë de Montfort-sur-Meu Route d’Iffendic Montfort-sur-Meu

Montfort-sur-Meu

Visite guidée insolite en canoë de Montfort-sur-Meu

Route d’Iffendic Canoë Kayak du Pays de Brocéliande Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le vendredi 26 juin à 18h30, visite en canoë de l’ancienne cité médiévale de Montfort au rythme du Meu organisée par le club de canoë kayak de Brocéliande.

Une découverte insolite de la ville, son environnement naturel, son histoire depuis l’installation de la première fortification au XIe siècle, avec une vue totalement inédite ! Les légendes locales, notamment celle de la légende de la cane et la vie économique liée au Meu au début du XXe siècle seront également détaillées au cours de cette visite.

Visite possible dès 5 ans, sous réserve de l’accord du club.

Inscription obligatoire en ligne.

A partir de 5 ans (accompagné d’un adulte)

Tarifs

Adulte 15€

Enfant (de 5 ans à 11 ans) 10€ .

Route d’Iffendic Canoë Kayak du Pays de Brocéliande Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 37 26

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English :

L’événement Visite guidée insolite en canoë de Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Montfort Communauté