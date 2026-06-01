RENCONTRE Happy tricot Montfort-sur-Meu
RENCONTRE Happy tricot Montfort-sur-Meu vendredi 26 juin 2026.
Montfort-sur-Meu
RENCONTRE Happy tricot
Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Le vendredi 26 juin 2026 à 18h00 à Quai N°3 avec Cêhapi.
Dans l’ambiance chaleureuse de Quai 3, un lieu ouvert, vivant et inspirant, les Happy Tricot sont bien plus qu’un atelier c’est une bulle de créativité mensuelle, un petit temps suspendu dans nos vies trépidantes, pour tricoter, crocheter… mais aussi papoter ! Thé, café et petites douceurs sont souvent de la partie pour accompagner les mailles qui s’enchaînent.
Les Happy Tricot, c’est
Un rendez-vous mensuel
Gratuit et ouvert à tou.te.s
Dans un lieu convivial et accessible
Une ambiance chaleureuse et détendue
L’opportunité de créer du lien localement grâce à la force du fil
Rejoignez-nous au prochain Happy Tricot apportez vos aiguilles, votre crochet, un projet en cours… ou juste votre envie de partager un moment simple et joyeux. Parce que tricoter ensemble, c’est encore mieux que de tricoter seul.e ! .
Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62
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English :
L’événement RENCONTRE Happy tricot Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Montfort Communauté
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