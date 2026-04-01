Montfort-sur-Meu

TROC de vêtements printemps/été

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 16:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Nous avons tou.te.s des vêtements que nous ne portons plus dans notre dressing.

Sélectionnez vos pièces (8 maximum par tranche d’âge) selon nos critères du parfait échange de vêtements

Tout vêtement Enfant 6-12 ans Ados et adultes

Aucune tâche

Aucun trou

Sans bouloche

Tous les boutons

Fermeture ok

Poches vidées

Propre et repassé

Venez les déposer de 10h à 12h à Quai n°3 et gagnez des fleurs pour pouvoir troquer vos vêtements dès 14h avec des produits de valeur équivalente sans faire circuler d’argent.

Comment ? Pour chaque vêtement contrôlé et validé par nos soins, vous obtenez des fleurs , notre monnaie virtuelle. Il ne vous reste plus qu’à installer vos habits sur des portants.

Pas de panique, nous serons là pour vous aider !

1 chemise 1 t-shirt 1 jupe 1 short = 1 tampon fleurs

1 pull 1 gilet 1 sweat-shirt 1 robe 1 pantalon = 2 tampons fleurs

1 imperméable 1 blouson 1 veste = 3 tampons fleurs

Troquer, c’est préserver l’avenir de notre planète,

tout en se faisant plaisir dans une démarche éthique et solidaire! .

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement TROC de vêtements printemps/été Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Montfort Communauté