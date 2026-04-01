TROC de vêtements printemps/été Montfort-sur-Meu
TROC de vêtements printemps/été Montfort-sur-Meu dimanche 12 avril 2026.
Montfort-sur-Meu
TROC de vêtements printemps/été
1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12 16:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Nous avons tou.te.s des vêtements que nous ne portons plus dans notre dressing.
Sélectionnez vos pièces (8 maximum par tranche d’âge) selon nos critères du parfait échange de vêtements
Tout vêtement Enfant 6-12 ans Ados et adultes
Aucune tâche
Aucun trou
Sans bouloche
Tous les boutons
Fermeture ok
Poches vidées
Propre et repassé
Venez les déposer de 10h à 12h à Quai n°3 et gagnez des fleurs pour pouvoir troquer vos vêtements dès 14h avec des produits de valeur équivalente sans faire circuler d’argent.
Comment ? Pour chaque vêtement contrôlé et validé par nos soins, vous obtenez des fleurs , notre monnaie virtuelle. Il ne vous reste plus qu’à installer vos habits sur des portants.
Pas de panique, nous serons là pour vous aider !
1 chemise 1 t-shirt 1 jupe 1 short = 1 tampon fleurs
1 pull 1 gilet 1 sweat-shirt 1 robe 1 pantalon = 2 tampons fleurs
1 imperméable 1 blouson 1 veste = 3 tampons fleurs
Troquer, c’est préserver l’avenir de notre planète,
tout en se faisant plaisir dans une démarche éthique et solidaire! .
1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement TROC de vêtements printemps/été Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Montfort Communauté
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