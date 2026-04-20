Montfort-sur-Meu

Tournoi Enchanté

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Le dimanche 31 mai à la salle du Cosec de Montfort sur Meu, Le Volant Enchanteur organise un tournoi loisir de badminton.

Tarif 10€ par inscription.

Inscription par mail ou sur badnet.

Buvette et restauration sur place. .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Tournoi Enchanté Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Montfort Communauté