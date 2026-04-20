Tournoi Enchanté Montfort-sur-Meu
Tournoi Enchanté Montfort-sur-Meu dimanche 31 mai 2026.
Montfort-sur-Meu
Tournoi Enchanté
Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Le dimanche 31 mai à la salle du Cosec de Montfort sur Meu, Le Volant Enchanteur organise un tournoi loisir de badminton.
Tarif 10€ par inscription.
Inscription par mail ou sur badnet.
Buvette et restauration sur place. .
Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Tournoi Enchanté Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Montfort Communauté
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