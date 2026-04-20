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Tournoi Enchanté Montfort-sur-Meu

Tournoi Enchanté Montfort-sur-Meu dimanche 31 mai 2026.

Ville : 35160 Montfort-sur-Meu

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Montfort-sur-Meu

Tournoi Enchanté

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Le dimanche 31 mai à la salle du Cosec de Montfort sur Meu, Le Volant Enchanteur organise un tournoi loisir de badminton.

Tarif 10€ par inscription.
Inscription par mail ou sur badnet.
Buvette et restauration sur place.   .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Tournoi Enchanté Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Montfort Communauté

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