Le vendredi 29 mai à 20h30, dans le cadre de la saison culturelle de Montfort-sur-Meu, la compagnie Le Falène propose le spectacle théâtrale de magie « Que du bonheur » à L’Avant-Scène de Montfort.

Et si les machines faisaient mieux de la magie que les êtres humains ?

Que du bonheur (avec vos capteurs) est un spectacle de magie interactif qui nous plonge dans un monde où l’humain et le numérique commencent à fusionner. C’est l’histoire d’un magicien qui se rend compte qu’aujourd’hui les machines font son métier mieux que lui, les algorithmes sont plus rapides que son cerveau pour retrouver les cartes choisies, les intelligences artificielles sont plus exactes que son intuition pour lire dans les pensées des spectateurs, et il y a même des magiciens morts qui ont le pouvoir de continuer à faire de la magie à travers les réseaux sociaux. Alors que faire ? Résister ou pactiser ?

Dès 13 ans.

Durée 1h00

Sur réservation.

Tarifs Adulte 14€; -18 ans 7€; Abonné 10€

Petite restauration sur place

» En ces temps numériques où pullulent les cyberattaques et les fake news, Collet alerte et divertit en même temps . Un tour de force tout en douceur. » LE FIGARO

• Bord de scène à l’issue de la représentation.

• Atelier numérique un temps d’échange afin de répondre à toutes vos questions/problèmes en lien avec le numérique. Voir programme.

Quai n°3 Sur inscription auprès du collectif Cêhapi. .

L’Avant-Scène Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 17

