Rencontre Cercle de lecture Montfort-sur-Meu

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Retrouvons-nous pour échanger sur nos découvertes artistiques, dans un cercle de lecture mensuel autour d’œuvres artistiques lues (ou vues) par les participant.e.s.

Partageons nos idées, réflexions, émotions, sensations… aussi bien sur le contenu, la forme…

Prêt des œuvres possible entre participant.e.s. (une dizaine)

Réunion suivi d’un apéro-dinatoire façon auberge espagnole (chacun amène quelque chose à partager avec les autres).

Date: vendredi 7 novembre de 19h30 à 21h30

Tout public, à partir de 15 ans. .

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

