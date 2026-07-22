AGENDA · Gerstheim
Concert original Orgue et Electone Gerstheim
samedi 17 octobre 2026 · Gerstheim
Informations pratiques
Gerstheim
Concert original Orgue et Electone
de l’Eglise Gerstheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Ce concert est interprété par un duo père et fils Stéphane et Antoine Eliot .
de l’Eglise Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 91 65 97 amokernger@gmail.com
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English :
L’événement Concert original Orgue et Electone Gerstheim a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Grand Ried
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