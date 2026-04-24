[Concert] Oscillations Sous-préfecture Dieppe
[Concert] Oscillations Sous-préfecture Dieppe mercredi 17 juin 2026.
Dieppe
[Concert] Oscillations
Sous-préfecture / 26 Rue d’Écosse Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 21:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Ce programme original vous invite à découvrir un répertoire rare et méconnu, celui de l’Allemagne du XVIIIe siècle, à l’aube d’une nouvelle esthétique musicale après la disparition de Johann Sebastian Bach.
Avec Oscillations, les interprètes imaginent une rencontre musicale entre deux figures emblématiques de l’époque Jean-Baptiste Krumpholtz, harpiste virtuose proche de Haydn, et Karl Kohaut, luthiste de la cour Esterházy.
Dans l’esprit des salons aristocratiques, où la musique se faisait plus libre, légère et intimiste, harpe et luth dialoguent à travers des arrangements, des improvisations et des pièces inspirées du style galant.
Le programme met également en lumière l’influence de Joseph Haydn, figure majeure de son temps, ainsi que celle du compositeur Johann Kropfgans, qui sut révéler toute la finesse et la virtuosité du luth.
Entre élégance, spontanéité et raffinement, ce concert propose une immersion dans l’univers des concerts de salon, où la musique devient un art de l’instant et du partage ✨ .
Sous-préfecture / 26 Rue d’Écosse Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 21 03
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English : [Concert] Oscillations
L’événement [Concert] Oscillations Dieppe a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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