Concert Où sort le soleil au Tiramisu (duo folk et musique du monde) Tiramisu Saint-Chamassy

Informations pratiques

Saint-Chamassy

Concert Où sort le soleil au Tiramisu (duo folk et musique du monde)

Tiramisu 109 Chemin du Luc Saint-Chamassy Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 20:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

20h30 langue imaginaire où le lyrisme côtoie aussi bien des phrases en français, anglais, breton et des mots du monde glanés au gré des rencontres. 19h possibilité de repas partagé. Prix libre et conscient

Anja Loma (voix, violoncelle, cajon) et Solinca (guitare 12 cordes, voix).

La voix vocalise une langue imaginaire où le lyrisme côtoie aussi bien des phrases en français, anglais, breton

et des mots du monde glanés au gré des rencontres.

La guitare dessine des chemins aux sonorités riches et puissantes qui nous font voyager d’un monde à l’autre.

Awen , mot issu de la langue bretonne, qui signifie inspiration, souffle , porte leur musique et le nom de leur 1er album, empreint d’onirisme et aux mélodies envoûtantes .

Au programme

19h00 Repas partagé (si vous souhaitez partager le repas, merci d’apporter un plat à partager).

20h30 Concert de Où sort le soleil

Boissons et tiramisu fait maison sur place.

Vous êtes les bienvenus pour toute la soirée ou simplement pour le concert. .

Tiramisu 109 Chemin du Luc Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 85 24 22

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English : Concert Où sort le soleil au Tiramisu (duo folk et musique du monde)

8:30 p.m.: An imaginary language where lyricism blends with phrases in French, English, and Breton, as well as words from around the world gathered through various encounters. 7:00 p.m.: Option for a shared meal. Pay what you can

L’événement Concert Où sort le soleil au Tiramisu (duo folk et musique du monde) Saint-Chamassy a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère