Marché gourmand à Saint-Chamassy Saint-Chamassy
dimanche 16 août 2026 · Saint-Chamassy
Informations pratiques
Saint-Chamassy
Marché gourmand à Saint-Chamassy
Place des festivités Saint-Chamassy Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
19h. marché gourmand et bal Trad (gratuit) avec le groupe Tusta. N’oubliez pas d’apporter vos couverts ! Entrée libre
Bal trad gratuit avec le groupe Tusta.
Buvette sur place.
Pensez à apporter vos couverts !
Entrée libre .
Place des festivités Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 71 90 82
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English : Marché gourmand à Saint-Chamassy
7:00 p.m. Gourmet walk and traditional dance party (free) with the band Tusta. Don’t forget to bring your own utensils! Free admission
L’événement Marché gourmand à Saint-Chamassy Saint-Chamassy a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère