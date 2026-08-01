Informations pratiques

Saint-Chamassy

Marché gourmand à Saint-Chamassy

Place des festivités Saint-Chamassy Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 19:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

19h. marché gourmand et bal Trad (gratuit) avec le groupe Tusta. N’oubliez pas d’apporter vos couverts ! Entrée libre

Bal trad gratuit avec le groupe Tusta.

Buvette sur place.

Pensez à apporter vos couverts !

Entrée libre .

Place des festivités Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 71 90 82

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English : Marché gourmand à Saint-Chamassy

7:00 p.m. Gourmet walk and traditional dance party (free) with the band Tusta. Don’t forget to bring your own utensils! Free admission

L’événement Marché gourmand à Saint-Chamassy Saint-Chamassy a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère