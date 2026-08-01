Exposition Rencontres artistiques à Saint Chamassy Salle des fêtes Saint-Chamassy
samedi 15 août 2026 · Salle des fêtes · Saint-Chamassy
Informations pratiques
Saint-Chamassy
Exposition Rencontres artistiques à Saint Chamassy
Salle des fêtes Place des Fêtes Saint-Chamassy Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15
Présence d’une 15ène de créateurs de Dordogne (sculpture, peinture, photo, mosaïque). Samedi ouverture à 15h. Dimanche ouvert 10h -18h, 19h marché gourmand et bal trad. Entrée libre
Présence d’une quinzaine de créateurs de Dordogne sculpture, peinture, photo, mosaïque.
Démonstrations et explications pour vous partagez l’art avec celle et ceux qui le font !
Samedi 15
15h ouverture au public
19h vernissage
Dimanche 16
ouverte de 10h à 18h.
marché gourmand et bal trad à partir de 19h .
Salle des fêtes Place des Fêtes Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 27 73
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English : Exposition Rencontres artistiques à Saint Chamassy
Featuring a selection of artists from the Dordogne (sculpture, painting, photography, mosaics). Saturday: Opens at 3:00 p.m. Sunday: Open 10:00 a.m.–6:00 p.m.; 7:00 p.m.: Gourmet market and traditional dance. Free admission
L’événement Exposition Rencontres artistiques à Saint Chamassy Saint-Chamassy a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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