Concert Ouaga 2000 Run ar Puns Châteaulin

Informations pratiques

Châteaulin

Concert Ouaga 2000

Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 16:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Concert afro-électro à danser

À partir de 6 ans

FAMILLES ET TOUT PUBLIC

Par Gurvan Loudoux, Amadou Diao, Evelyne Mambo

Ouaga 2000 célèbre les sonorités et les danses d’Afrique de l’Ouest un mélange entrainant de musiques traditionnelles et actuelles, porté par des chorégraphies collectives qui embarquent le public petit à petit, dans l’esprit de grande fête populaire.

Sur scène, la chorégraphe et chanteuse Evelyne Mambo, accompagnée des musiciens Gurvan Loudoux et Amadou Diao, invite petit·es et grand·es à plonger dans un univers nourri de leurs souvenirs d’enfance et des maquis du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire, ces lieux de vie et de partage où la musique résonne à tue-tête. Le voyage traverse les percussions des peuples Peul, Toussian et Dozo, la rumba congolaise, puis s’emballe dans une transe collective mêlant afropunk, afrodisco et musiques électroniques — avant de se poser, le temps d’une berceuse hérité de leur jeunesse, pour un moment doux et suspendu.

Avec un groove assumé et une joie communicative, Ouaga 2000 explore les trésors sonores et culturels d’Afrique de l’Ouest, entre mémoire intime et patrimoine vivant .

Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95

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English :

L’événement Concert Ouaga 2000 Châteaulin a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE