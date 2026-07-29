Concert Ouaga 2000 Run ar Puns Châteaulin
dimanche 25 octobre 2026 · Run ar Puns · Châteaulin
Informations pratiques
Châteaulin
Concert Ouaga 2000
Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 16:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Concert afro-électro à danser
À partir de 6 ans
FAMILLES ET TOUT PUBLIC
Par Gurvan Loudoux, Amadou Diao, Evelyne Mambo
Ouaga 2000 célèbre les sonorités et les danses d’Afrique de l’Ouest un mélange entrainant de musiques traditionnelles et actuelles, porté par des chorégraphies collectives qui embarquent le public petit à petit, dans l’esprit de grande fête populaire.
Sur scène, la chorégraphe et chanteuse Evelyne Mambo, accompagnée des musiciens Gurvan Loudoux et Amadou Diao, invite petit·es et grand·es à plonger dans un univers nourri de leurs souvenirs d’enfance et des maquis du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire, ces lieux de vie et de partage où la musique résonne à tue-tête. Le voyage traverse les percussions des peuples Peul, Toussian et Dozo, la rumba congolaise, puis s’emballe dans une transe collective mêlant afropunk, afrodisco et musiques électroniques — avant de se poser, le temps d’une berceuse hérité de leur jeunesse, pour un moment doux et suspendu.
Avec un groove assumé et une joie communicative, Ouaga 2000 explore les trésors sonores et culturels d’Afrique de l’Ouest, entre mémoire intime et patrimoine vivant .
Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95
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English :
L’événement Concert Ouaga 2000 Châteaulin a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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