Concert Ours Avoine

Concert Ours

Rue de l’Ardoise Avoine Indre-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Depuis près de vingt ans, Ours, de son vrai nom Charles Souchon, place sa voix singulière, pétrie de douceur, au service d’un répertoire foisonnant. Une œuvre à la tonalité en clair-obscur dans laquelle, sur chaque projet, il prend soin de toujours se renouveler. En témoigne Le Spleen d’une vie sublime, son cinquième album qui résonne comme un baume doux et réconfortant. 18 .

Rue de l’Ardoise Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 98 11 15 serviceculturel@ville-avoine.fr

English :

For almost twenty years, Ours, real name Charles Souchon, has been using his unique, gentle voice to create a rich repertoire. A work of chiaroscuro tonality in which, on each project, he always takes care to renew himself.

