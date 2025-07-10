Concert Oxmo Puccino La Cartonnerie Reims

Concert Oxmo Puccino

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 28 – 28 – EUR

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Dernier tour de piste

Après plusieurs années loin du micro, Oxmo Puccino fait son grand retour. En 2025, le poétiseur du rap français repart en tournée pour renouer avec son public et annoncer un ultime album, en forme d’héritage. Un retour aux sources des choses le rap, pur et fier. Depuis Opéra Puccino en 1998, devenu un classique absolu, le Black Barry White — aussi surnommé le Black Jacques Brel — a imposé son style un flow inimitable, des métaphores ciselées, une plume à la fois tendre et percutante.

Plus de vingt-cinq ans de carrière, des punchlines devenues cultes, une exigence artistique rare Oxmo revient aux fondamentaux, pour un dernier tour de piste empreint d’élégance et de gratitude.

Plus qu’un concert, une dernière étreinte avec l’un des conteurs majeurs du rap hexagonal. .

