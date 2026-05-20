Aspiran

CONCERT OYA QUINTET

20 place du Peyrou Aspiran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Oya, c’est un amour du groove, de la mélodie et de l’improvisation au service d’une musique ouverte sur le monde.

Des Caraïbes à l’île de la Réunion, en passant par le hard bop des années 60, le groupe nous entraîne dans un paysage artistique singulier et sans frontières.

Oya, c’est un amour du groove, de la mélodie et de l’improvisation au service d’une musique ouverte sur le monde.

Des Caraïbes à l’île de la Réunion, en passant par le hard bop des années 60, le groupe nous entraîne dans un paysage artistique singulier et sans frontières.

Forts d’une solide expérience de la scène, les cinq complices laissent le champ libre à leur inspiration pour créer ensemble une musique pleine de surprises, dans une ambiance chaleureuse et haute en couleurs ! .

20 place du Peyrou Aspiran 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 24 89 lecafedaspiran@gmail.com

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English :

Oya is a love of groove, melody and improvisation in the service of a music open to the world.

From the Caribbean to Reunion Island, via the hard bop of the 60s, the group takes us on a journey through a singular, borderless artistic landscape.

L’événement CONCERT OYA QUINTET Aspiran a été mis à jour le 2026-05-20 par 34 OT DU CLERMONTAIS