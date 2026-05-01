Concert Palladium & Chasing Foxes Le Valhalla Ifs

Ifs

Concert Palladium & Chasing Foxes

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le Valhalla ouvre sa saison des concerts en extérieur avec une soirée dédiée au rock alternatif britannique et à ses influences contemporaines.

Le Valhalla ouvre sa saison des concerts en extérieur avec une soirée dédiée au rock alternatif britannique et à ses influences contemporaines.

À l’affiche, deux groupes aux univers complémentaires

Chasing Foxes, formation inspirée par le rock britannique des années 90, mêlant énergie brute, mélodies accrocheuses et sensibilité moderne.

Palladium, trio normand proposant un rock alternatif puissant et mélodique, influencé par la scène rock des années 2000 et les nouvelles tendances alt-rock.

Une soirée placée sous le signe du live, des guitares et de l’énergie du rock actuel, marquant le lancement de la programmation estivale du lieu. .

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs 14123 Calvados Normandie +33 2 31 82 02 08 contact@levalhalla.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Palladium & Chasing Foxes

Valhalla opens its outdoor concert season with an evening dedicated to British alternative rock and its contemporary influences.

L’événement Concert Palladium & Chasing Foxes Ifs a été mis à jour le 2026-05-11 par Calvados Attractivité