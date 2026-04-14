Sortie champignons en forêt d’Ifs avec cueillette, Parking de la forêt d’Ifs, Ifs

Sortie champignons en forêt d’Ifs avec cueillette Jeudi 1 octobre, 09h30 Parking de la forêt d’Ifs Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T09:30:00+02:00 – 2026-10-01T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-01T09:30:00+02:00 – 2026-10-01T12:00:00+02:00

Les sorties champignons avec cueillette en forêt sont organisées par la Société Centrale d’Horticulture de Caen et du Calvados.

Ces sorties sont encadrées par les mycologues Serge KLEIN. La sortie offre la possibilité au public d’apprendre à identifier quelques champignons et à reconnaître les espèces comestibles ou toxiques les plus fréquemment observées dans la région.

Prévoir un panier avec des sacs en papier pour éviter de mélanger les champignons toxiques avec les comestibles, un couteau et des bottes.

Inscription obligatoire.

(1-2km/2h30) – Niveau 1

Parking de la forêt d’Ifs Parking de la forêt d’IfsPas de descriptionIFS Ifs 14123 Calvados Normandie

Les sorties champignons avec cueillette en forêt sont organisées par la Société Centrale d’Horticulture de Caen et du Calvados. (1-2km/2h30) – Niveau 1