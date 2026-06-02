Fest’Ifs Gymnase Alice Milliat Ifs

Ifs

Fest’Ifs

Gymnase Alice Milliat Chemin du Val Ifs Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 23:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Une journée festive avant la rentrée rythmée de nombreux spectacles, un forum des associations et un feu d’artifice en musique.

De 14h à 17h Forum des associations

17h15 Neuvième planète Couleur Terre

Concert jeune public À partir de 5 ans

Animés par la percussion, la danse et le chant, les trois musiciens emportent le jeune public au son des rythmes afro-latinos dans des contrées merveilleuses lac Titicaca, Vénézuéla, Bénin. Un spectacle festif, coloré et sensible.

18h30 Caillasse Cie Le Guichet

Clown

Avec son ami imaginaire, un prisonnier rêve une autre vie loin de sa cellule exiguë et raconte son histoire. Pas drôle ? C’est sans compter sur le duo qui enchaine jeu, acrobaties, chant à capella, impros avec le public dans un spectacle à l’univers grinçant, où la malice et la poésie sont omniprésentes.

19h30 Bazar thérapie Kafi

Fanfare

Cuivres, percussions et guitare électrique se rencontrent dans une transe joyeuse aux sonorités métissées. Éthio-jazz, mélodie créole, afrobeat nigérian, maloya réunionnais, Bazar Thérapie, c’est la promesse d’une fanfare libre, qui soigne par le rythme et célèbre la joie de vivre en musique.

20h30 Ze New Bamboche Les Frères Jacquard

Spectacle de chansons

C’est avec une véritable volonté de réhabilitation que les 3 frères vous interpréteront les textes des plus grands auteurs francophones, injustement classés ringards , sur les plus belles musiques disco/pop/rock des années 70/80. Tout ça à la sauce Jacquard un florilège de mash-up de haut vol, avec vraiment plein de fumée et de lumières qui clignotent pour faire comme au Zénith, des karaokés d’anthologie et des chorégraphies… heu, comment dire… particulières ! De l’humour, de la musique, 3 personnages hors du temps, pour une bamboche intergénérationnelle inoubliable.

22h15 | Feu d’artifice musical Electro vibes

Buvette et restauration sur place. .

Gymnase Alice Milliat Chemin du Val Ifs 14123 Calvados Normandie +33 2 31 84 98 44 assistant.culture@ville-ifs.fr

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English : Fest’Ifs

A festive day before the start of the new school year, with a host of shows, an associations forum and a fireworks display with music.

L’événement Fest’Ifs Ifs a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer