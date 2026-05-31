Démonstration : une journée au Néolithique, Parc archéologique, Ifs

Démonstration : une journée au Néolithique Vendredi 18 septembre, 09h30 Parc archéologique Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Une journée au Néolithique

Plongez au cœur de la Préhistoire avec « Une journée au Néolithique » !

Les associations Tourbière 14 et Les Chats Magnons proposent une immersion ludique et interactive pour découvrir le quotidien de nos ancêtres. Tout au long de la journée, petits et grands pourront expérimenter des gestes ancestraux à travers quatre ateliers :

couper du bois avec une hache en pierre,

fabriquer de la farine,

confectionner et cuire des galettes sur des pierres chaudes,

s’initier au tir préhistorique.

Une journée conviviale et participative pour apprendre en s’amusant et mieux comprendre les modes de vie du Néolithique.

Parc archéologique Boulevard Molière, 14123 Ifs Ifs 14123 Calvados Normandie 02 31 84 94 94 https://ville-ifs.fr Le Parc Archéo d’Ifs est un parc urbain à vocation pédagogique, aménagé sur un site archéologique exceptionnel datant du Néolithique. Des fouilles menées au début des années 2000 ont révélé la présence de monuments funéraires vieux de plus de 6 000 ans, témoins des premières implantations humaines sur le territoire. Inauguré en 2022, le parc propose une immersion dans la vie quotidienne préhistorique à travers un parcours historique, des supports pédagogiques et des espaces thématiques. Il offre également des équipements ouverts à tous : aire de jeux inclusive, parcours sensoriel, potager partagé et espace scénique. Lieu de découverte, de détente et de transmission, le Parc Archéo valorise le patrimoine tout en favorisant les activités culturelles et conviviales en plein air. Le Parc Archeo est accessible à pied ( 500m) depuis la station bus /Tram Ifs Jean Vilar : ligne de tram 1 (arrêt Ifs Jean Vilar), lignes de bus 3 et 4 (arrêt Ifs Jean Vilar). Station Vélolib depuis Ifs Jean Vilar. Stationnement PMR sur site et tous véhicules à proximité.

Une journée au Néolithique