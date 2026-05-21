Fête de la musique chez les vikings ! Le Valhalla Ifs

Ifs

Fête de la musique chez les vikings !

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

À l’occasion de la Fête de la Musique et pour célébrer l’arrivée de l’été, le Valhalla vous donne rendez-vous le vendredi 20 juin pour une soirée placée sous le signe de la convivialité et de l’énergie.

À l’occasion de la Fête de la Musique et pour célébrer l’arrivée de l’été, le Valhalla vous donne rendez-vous le vendredi 20 juin pour une soirée placée sous le signe de la convivialité et de l’énergie. Dans l’ambiance unique de ce bar viking situé près de Caen, profitez d’une programmation musicale live, de grillades sur place et d’un espace bar et restauration pour partager un moment festif entre amis ou en famille.

Trois groupes se succéderont sur scène Whereiskebab?, La Dépanne et Atmaa, pour faire vibrer la terrasse jusqu’au bout de la nuit.

Une soirée estivale à ne pas manquer pour célébrer la musique dans une ambiance chaleureuse et décalée. .

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs 14123 Calvados Normandie +33 2 31 82 02 08

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English : Fête de la musique chez les vikings !

To mark the Fête de la Musique and celebrate the arrival of summer, Valhalla invites you to join us on Friday 20 June for an evening of conviviality and energy.

L’événement Fête de la musique chez les vikings ! Ifs a été mis à jour le 2026-05-21 par Calvados Attractivité