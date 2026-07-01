Burger Quiz Géant Le Valhalla Ifs

Informations pratiques

Ifs

Burger Quiz Géant

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Le Valhalla vous invite à participer à une soirée conviviale placée sous le signe de l’humour et de la bonne humeur avec un Burger Quiz géant, animé par M. Polochon Chabat.

Le Valhalla vous invite à participer à une soirée conviviale placée sous le signe de l’humour et de la bonne humeur avec un Burger Quiz géant, animé par M. Polochon Chabat.

Au programme 5 manches inspirées du célèbre jeu télévisé et 1 manche exclusive made in Valhalla , pour une expérience originale à partager entre amis ou en famille.

L’événement est gratuit, sur inscription obligatoire (places limitées).

Les équipes sont composées de 6 participants maximum. Les personnes venant seules sont les bienvenues une équipe pourra être constituée ou vous serez intégré à un groupe incomplet.

Renseignements et inscriptions 02 31 82 02 08 ou Par message privé sur les réseaux sociaux du Valhalla. .

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs 14123 Calvados Normandie +33 2 31 82 02 08 contact@levalhalla.fr

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English : Burger Quiz Géant

Valhalla invites you to join us for a fun-filled evening of laughter and good cheer, featuring a giant Burger Quiz hosted by Mr Polochon Chabat.

L’événement Burger Quiz Géant Ifs a été mis à jour le 2026-07-06 par Calvados Attractivité