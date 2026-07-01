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Burger Quiz Géant Le Valhalla Ifs

jeudi 23 juillet 2026 · Le Valhalla · Ifs

Burger Quiz Géant Le Valhalla Ifs

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Valhalla
Adresse
992 Route de Falaise
Ville
14123 Ifs
Département
Calvados
Tarif

Ifs

Burger Quiz Géant

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Le Valhalla vous invite à participer à une soirée conviviale placée sous le signe de l’humour et de la bonne humeur avec un Burger Quiz géant, animé par M. Polochon Chabat.
Le Valhalla vous invite à participer à une soirée conviviale placée sous le signe de l’humour et de la bonne humeur avec un Burger Quiz géant, animé par M. Polochon Chabat.

Au programme 5 manches inspirées du célèbre jeu télévisé et 1 manche exclusive made in Valhalla , pour une expérience originale à partager entre amis ou en famille.

L’événement est gratuit, sur inscription obligatoire (places limitées).

Les équipes sont composées de 6 participants maximum. Les personnes venant seules sont les bienvenues une équipe pourra être constituée ou vous serez intégré à un groupe incomplet.

Renseignements et inscriptions 02 31 82 02 08 ou Par message privé sur les réseaux sociaux du Valhalla.   .

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs 14123 Calvados Normandie +33 2 31 82 02 08  contact@levalhalla.fr

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English : Burger Quiz Géant

Valhalla invites you to join us for a fun-filled evening of laughter and good cheer, featuring a giant Burger Quiz hosted by Mr Polochon Chabat.

L’événement Burger Quiz Géant Ifs a été mis à jour le 2026-07-06 par Calvados Attractivité

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