Burger Quiz Géant Le Valhalla Ifs
jeudi 23 juillet 2026 · Le Valhalla · Ifs
Informations pratiques
Ifs
Burger Quiz Géant
Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Le Valhalla vous invite à participer à une soirée conviviale placée sous le signe de l’humour et de la bonne humeur avec un Burger Quiz géant, animé par M. Polochon Chabat.
Le Valhalla vous invite à participer à une soirée conviviale placée sous le signe de l’humour et de la bonne humeur avec un Burger Quiz géant, animé par M. Polochon Chabat.
Au programme 5 manches inspirées du célèbre jeu télévisé et 1 manche exclusive made in Valhalla , pour une expérience originale à partager entre amis ou en famille.
L’événement est gratuit, sur inscription obligatoire (places limitées).
Les équipes sont composées de 6 participants maximum. Les personnes venant seules sont les bienvenues une équipe pourra être constituée ou vous serez intégré à un groupe incomplet.
Renseignements et inscriptions 02 31 82 02 08 ou Par message privé sur les réseaux sociaux du Valhalla. .
Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs 14123 Calvados Normandie +33 2 31 82 02 08 contact@levalhalla.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Burger Quiz Géant
Valhalla invites you to join us for a fun-filled evening of laughter and good cheer, featuring a giant Burger Quiz hosted by Mr Polochon Chabat.
L’événement Burger Quiz Géant Ifs a été mis à jour le 2026-07-06 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Ifs (Calvados)
- Spectacle Plan B Parc Archéo Ifs 17 juillet 2026
- Le répère des pirates Le Valhalla Ifs 18 juillet 2026
- Spectacle Normal Samouraï Ifs 21 août 2026
- Fest’Ifs Gymnase Alice Milliat Ifs 5 septembre 2026
- Démonstration : une journée au Néolithique, Parc archéologique, Ifs 18 septembre 2026