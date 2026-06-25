Le répère des pirates Le Valhalla Ifs

Ifs

Le répère des pirates

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 23:59:00

Date(s) :

2026-07-18

Le 18 juillet 2026, Le Valhalla à Ifs, près de Caen, accueille de nouveau les pirates au sein de leur taverne viking, une journée festive dédiée à l’univers de la piraterie, des corsaires et des aventures maritimes.

Le 18 juillet 2026, Le Valhalla à Ifs, près de Caen, accueille de nouveau les pirates au sein de leur taverne viking, une journée festive dédiée à l’univers de la piraterie, des corsaires et des aventures maritimes.

De 14h à 00h, petits moussaillons et vieux loups de mer pourront profiter d’un programme mêlant musique, animations, jeux et découvertes dans une ambiance immersive. Parmi les temps forts de l’événement figurent le concert du groupe TOTER FISCH, des séances de maquillage pour enfants et adultes, une chasse au trésor spécialement conçue pour les plus jeunes, des initiations au jeu de rôle sur le thème des pirates avec DONJOUONS ET ROLONS, ainsi qu’un concours récompensant le meilleur costume pirate.

Les visiteurs pourront également participer à une chasse aux shooters réservée aux adultes et découvrir le travail de INK MAGINATION, présent sur place pour une session de tatouage en tant qu’artiste invité.

Tout au long de la journée, le bar, l’espace de restauration et les activités de lancer de haches du Valhalla resteront accessibles. .

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs 14123 Calvados Normandie +33 2 31 82 02 08 contact@levalhalla.fr

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English : Le répère des pirates

On 18 July 2026, Le Valhalla in Ifs, near Caen, will once again welcome pirates to its Viking tavern for a day of festivities dedicated to the world of piracy, privateers and maritime adventures.

L’événement Le répère des pirates Ifs a été mis à jour le 2026-06-25 par Calvados Attractivité