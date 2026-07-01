Visite libre du Groupe Maintenance Réseaux Normandie, RTE GMR NORMANDIE, Ifs
samedi 19 septembre 2026 · RTE GMR NORMANDIE · Ifs
Informations pratiques
Visite libre du Groupe Maintenance Réseaux Normandie Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 RTE GMR NORMANDIE Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Le Groupe Maintenance Réseaux Normandie vous ouvre ses portes !
Au programme :
– Présentation de RTE et de ses missions
– Découverte de nos métiers avec un focus sur la maintenance
– Présentation de nos infrastructures
– Visite d’un poste électrique
– Présentation des projets de parcs éolien en mer
RTE GMR NORMANDIE 15 rue des carriers, 14123 Ifs Ifs 14123 Calvados Normandie
Le Groupe Maintenance Réseaux Normandie vous ouvre ses portes !
À voir aussi à Ifs (Calvados)
- Ciné plein air et concerts | L’été sur un plateau Ifs 3 juillet 2026
- Barbeuk Games ! Le Valhalla Ifs 4 juillet 2026
- Spectacle Plan B Parc Archéo Ifs 17 juillet 2026
- Le répère des pirates Le Valhalla Ifs 18 juillet 2026
- Spectacle Normal Samouraï Ifs 21 août 2026