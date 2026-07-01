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Visite libre du Groupe Maintenance Réseaux Normandie, RTE GMR NORMANDIE, Ifs

samedi 19 septembre 2026 · RTE GMR NORMANDIE · Ifs

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
RTE GMR NORMANDIE
Adresse
15 rue des carriers, 14123 Ifs
Ville
14123 Ifs
Département
Calvados

Visite libre du Groupe Maintenance Réseaux Normandie Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 RTE GMR NORMANDIE Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le Groupe Maintenance Réseaux Normandie vous ouvre ses portes !
Au programme :
– Présentation de RTE et de ses missions
– Découverte de nos métiers avec un focus sur la maintenance
– Présentation de nos infrastructures
– Visite d’un poste électrique
– Présentation des projets de parcs éolien en mer

RTE GMR NORMANDIE 15 rue des carriers, 14123 Ifs Ifs 14123 Calvados Normandie
Le Groupe Maintenance Réseaux Normandie vous ouvre ses portes !

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