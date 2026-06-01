Concert Panoply Saint-Denis-Lanneray
Concert Panoply Saint-Denis-Lanneray samedi 13 juin 2026.
Saint-Denis-Lanneray
Concert Panoply
Chope & Compagnie Châteaudun Saint-Denis-Lanneray Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Des reprises pop-rock (Blur, Rita Mitsouko, Pixies, REM, SUpergrass, Oasis, Téléphone, Muse, Matmatah, etc…) seront au programme de ce concert.
Entrée gratuite
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Chope & Compagnie Châteaudun Saint-Denis-Lanneray 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 34 24 25 05
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English :
Pop-rock covers (Blur, Rita Mitsouko, Pixies, REM, SUpergrass, Oasis, Téléphone, Muse, Matmatah, etc.) will be on the program for this concert.
Free admission
L’événement Concert Panoply Saint-Denis-Lanneray a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GRAND CHATEAUDUN