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AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire

Concert par KROM Soirées du Plan d’Eau La Base Guinguette Talmont-Saint-Hilaire

vendredi 31 juillet 2026 · La Base Guinguette · Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
La Base Guinguette
Adresse
12 Impasse du Lac
Ville
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Département
Vendée
Tarif

Talmont-Saint-Hilaire

Concert par KROM Soirées du Plan d’Eau

La Base Guinguette 12 Impasse du Lac Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

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La Base Guinguette 12 Impasse du Lac Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 7 66 44 84 33 

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English :

L’événement Concert par KROM Soirées du Plan d’Eau Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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