Concert par le Duo Sebbeyan à Chaumont-Porcien, Église Sainte-Croix, Chaumont-Porcien

Informations pratiques

Concert par le Duo Sebbeyan à Chaumont-Porcien Dimanche 20 septembre, 17h00 Église Sainte-Croix Ardennes

Entrée gratuite avec participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Concert pour les Journées du Patrimoine donné par le Duo musical Sebbeyan (piano, guitare et chant).

Piano : Sébastien Concé / Guitare classique et chant : Jan Van Til

Organisé par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Chaumont-Porcien (ASPCP) (08)

Chansons francophones et d’ailleurs.

Pièces instrumentales solos classiques.

Durée : 1h30 environ.

Les dons du concert seront reversés à l’ASPCP pour le financement de la restauration de la grange de celle-ci, sise devant l’église de Chaumont-Porcien à pans de bois et torchis, architecture typique du Porcien.

Église Sainte-Croix Place de la Mairie, 08220 Chaumont-Porcien Chaumont-Porcien 08220 Chaumont-Porcien Ardennes Grand Est L’église est un édifice néo-roman datant de la fin du XIXème siècle qui a remplacé l’ancienne église du village du XVIIème siècle. Elle est construite en brique rouge avec des bases en pierre de taille, doté d’un clocher carré et d’une nef à 3 vaisseaux. Des messes y sont toujours célébrées (une messe par mois). L’église de Chaumont-Porcien est le point de départ du pèlerinage annuel de saint Berthauld célébré le 16 juin ou le dimanche suivant. Présence de places de parking sur la place du village

Facile d’accès

Concert pour les Journées du Patrimoine donné par le Duo musical Sebbeyan (piano, guitare et chant)

© Sébastien Concé