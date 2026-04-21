Concert par l’ensemble Caravage Manoir de Longuefougères Torcé-Viviers-en-Charnie
Concert par l’ensemble Caravage Manoir de Longuefougères Torcé-Viviers-en-Charnie samedi 2 mai 2026.
Torcé-Viviers-en-Charnie
Concert par l’ensemble Caravage
Manoir de Longuefougères 3065 Route Neuve Torcé-Viviers-en-Charnie Mayenne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:30:00
fin : 2026-05-02 22:00:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03
Concerts au manoir avec l’ensemble Caravage.
Samedi 2 mai: Autour du quintette avec piano op 81 de Dvorak.
Dimanche 3 mai: Autour du quintette avec clarinette de Mozart.
Libre participation
Nombre de places limitées, réservation conseillée .
Manoir de Longuefougères 3065 Route Neuve Torcé-Viviers-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 75 29 24 09 claude.poulaindelafontaine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concerts at the manor house with the Caravaggio ensemble.
L’événement Concert par l’ensemble Caravage Torcé-Viviers-en-Charnie a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons