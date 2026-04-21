Concert par l’ensemble Caravage Manoir de Longuefougères Torcé-Viviers-en-Charnie

Torcé-Viviers-en-Charnie

Concert par l’ensemble Caravage

Manoir de Longuefougères 3065 Route Neuve Torcé-Viviers-en-Charnie Mayenne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02 22:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03

Concerts au manoir avec l’ensemble Caravage.

Samedi 2 mai: Autour du quintette avec piano op 81 de Dvorak.

Dimanche 3 mai: Autour du quintette avec clarinette de Mozart.

Libre participation

Nombre de places limitées, réservation conseillée .

Manoir de Longuefougères 3065 Route Neuve Torcé-Viviers-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 75 29 24 09 claude.poulaindelafontaine@gmail.com

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English :

Concerts at the manor house with the Caravaggio ensemble.

L’événement Concert par l’ensemble Caravage Torcé-Viviers-en-Charnie a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons