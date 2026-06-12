Concert par l’ensemble La Girandola Anglars-Juillac lundi 24 août 2026.

Anglars-Juillac

Concert par l’ensemble La Girandola

Anglars Bourg Anglars-Juillac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 18:30:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

L'ensemble La Girandola organise un concert à l'Eglise Saint-Laurent à Anglars-Juillac.

L'ensemble La Girandola organise un concert à l'Eglise Saint-Laurent à Anglars-Juillac.

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Anglars Bourg Anglars-Juillac 46140 Lot Occitanie +33 5 65 22 64 05

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English :

The La Girandola ensemble is hosting a concert at Saint-Laurent Church in Anglars-Juillac.

L’événement Concert par l’ensemble La Girandola Anglars-Juillac a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cahors Vallée du Lot