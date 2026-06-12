Concert par l’ensemble La Girandola Anglars-Juillac
Concert par l’ensemble La Girandola Anglars-Juillac lundi 24 août 2026.
Anglars-Juillac
Concert par l’ensemble La Girandola
Anglars Bourg Anglars-Juillac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 18:30:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
L'ensemble La Girandola organise un concert à l'Eglise Saint-Laurent à Anglars-Juillac.
L'ensemble La Girandola organise un concert à l'Eglise Saint-Laurent à Anglars-Juillac.
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Anglars Bourg Anglars-Juillac 46140 Lot Occitanie +33 5 65 22 64 05
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English :
The La Girandola ensemble is hosting a concert at Saint-Laurent Church in Anglars-Juillac.
L’événement Concert par l’ensemble La Girandola Anglars-Juillac a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cahors Vallée du Lot
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