Informations pratiques

Concert par l’ensemble vocal et instrumental « La Croche-Choeur »

sous la direction de Jean-Paul Claux. Vendredi 4 septembre, 20h30 Temple de Saint-Jean-du-Gard Gard

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T20:30:00+02:00 – 2026-09-04T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-04T20:30:00+02:00 – 2026-09-04T21:30:00+02:00

Temple de Saint-Jean-du-Gard Place Augustine Soubeiran, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie

Fidèle au rendez-vous pour la vingt cinquième année, vous seront proposés des extraits choisis d’œuvres du 17et 18e siècle, Delalande, Haendel, Bach, Mozart, Mendelssohn, Saint-Saëns et Berlioz.