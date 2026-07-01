Concert par l’ensemble vocal et instrumental « La Croche-Choeur » sous la direction de Jean-Paul Claux., Temple de Saint-Jean-du-Gard, Saint-Jean-du-Gard
vendredi 4 septembre 2026 · Temple de Saint-Jean-du-Gard · Saint-Jean-du-Gard
Informations pratiques
Concert par l’ensemble vocal et instrumental « La Croche-Choeur »
sous la direction de Jean-Paul Claux. Vendredi 4 septembre, 20h30 Temple de Saint-Jean-du-Gard Gard
Participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-04T20:30:00+02:00 – 2026-09-04T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-04T20:30:00+02:00 – 2026-09-04T21:30:00+02:00
Temple de Saint-Jean-du-Gard Place Augustine Soubeiran, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie
Fidèle au rendez-vous pour la vingt cinquième année, vous seront proposés des extraits choisis d’œuvres du 17et 18e siècle, Delalande, Haendel, Bach, Mozart, Mendelssohn, Saint-Saëns et Berlioz.