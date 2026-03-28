CONCERT PAR LES AMIS DE L’ORGUE DE PALAVAS ET IRÈNE RANDRIANJANAKA Palavas-les-Flots
CONCERT PAR LES AMIS DE L’ORGUE DE PALAVAS ET IRÈNE RANDRIANJANAKA Palavas-les-Flots jeudi 27 août 2026.
Palavas-les-Flots
CONCERT PAR LES AMIS DE L’ORGUE DE PALAVAS ET IRÈNE RANDRIANJANAKA
16 rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
21h
Concert donné par les amis de l’orgue de Palavas et Irène Randrianjanaka, organiste co-titulaire à la cathédrale de Montpellier
Église Saint-Pierre
Entrée libre .
16 rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34
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English : CONCERT PAR LES AMIS DE L’ORGUE DE PALAVAS ET IRÈNE RANDRIANJANAKA
9:00 p.m.
Concert presented by the Friends of the Palavas Organ and Irène Randrianjanaka, associate organist at Montpellier Cathedral
L’événement CONCERT PAR LES AMIS DE L’ORGUE DE PALAVAS ET IRÈNE RANDRIANJANAKA Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 ADT34
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