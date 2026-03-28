CONCERT PAR LES AMIS DE L’ORGUE DE PALAVAS ET IRÈNE RANDRIANJANAKA Palavas-les-Flots jeudi 27 août 2026.

Palavas-les-Flots

CONCERT PAR LES AMIS DE L’ORGUE DE PALAVAS ET IRÈNE RANDRIANJANAKA

16 rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

21h

Concert donné par les amis de l’orgue de Palavas et Irène Randrianjanaka, organiste co-titulaire à la cathédrale de Montpellier

Église Saint-Pierre

Entrée libre .

16 rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CONCERT PAR LES AMIS DE L’ORGUE DE PALAVAS ET IRÈNE RANDRIANJANAKA

9:00 p.m.

Concert presented by the Friends of the Palavas Organ and Irène Randrianjanaka, associate organist at Montpellier Cathedral

L’événement CONCERT PAR LES AMIS DE L’ORGUE DE PALAVAS ET IRÈNE RANDRIANJANAKA Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 ADT34