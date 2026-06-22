Concert Parlez d’amour Salle des fêtes Melay

Informations pratiques

Melay

Concert Parlez d’amour

Salle des fêtes Le Bourg Melay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Les Melay Singers et Jazz’elles vous présentent leur concert pop et jazz vocal. Sous la direction d’Annick Fiorio et Alice Mortagne. .

Salle des fêtes Le Bourg Melay 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Parlez d’amour

L’événement Concert Parlez d’amour Melay a été mis à jour le 2026-06-22 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III