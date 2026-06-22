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AGENDA · Melay

Concert Parlez d’amour Salle des fêtes Melay

samedi 4 juillet 2026 · Salle des fêtes · Melay

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Le Bourg
Ville
71340 Melay
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Tarif enfant Tarif enfant

Melay

Concert Parlez d’amour

Salle des fêtes Le Bourg Melay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Les Melay Singers et Jazz’elles vous présentent leur concert pop et jazz vocal. Sous la direction d’Annick Fiorio et Alice Mortagne.   .

Salle des fêtes Le Bourg Melay 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Concert Parlez d’amour

L’événement Concert Parlez d’amour Melay a été mis à jour le 2026-06-22 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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