AGENDA · Melay
Concert Parlez d’amour Salle des fêtes Melay
samedi 4 juillet 2026 · Salle des fêtes · Melay
Informations pratiques
Melay
Concert Parlez d’amour
Salle des fêtes Le Bourg Melay Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Les Melay Singers et Jazz’elles vous présentent leur concert pop et jazz vocal. Sous la direction d’Annick Fiorio et Alice Mortagne. .
Salle des fêtes Le Bourg Melay 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert Parlez d’amour
L’événement Concert Parlez d’amour Melay a été mis à jour le 2026-06-22 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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