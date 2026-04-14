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Concert-Partage, EHPAD La Forêt d’Escoublac, La Baule-Escoublac

Concert-Partage, EHPAD La Forêt d’Escoublac, La Baule-Escoublac

Concert-Partage, EHPAD La Forêt d’Escoublac, La Baule-Escoublac samedi 6 juin 2026.

Lieu : EHPAD La Forêt d'Escoublac

Adresse : boulevard de la forêt 44500 la baule-escoublac

Ville : 44500 La Baule-Escoublac

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Réservé aux résidents et aux proches des élèves.

Concert-Partage Samedi 6 juin, 16h30 EHPAD La Forêt d’Escoublac Loire-Atlantique

Réservé aux résidents et aux proches des élèves.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

L’EHPAD La Forêt d’Escoublac invite les élèves guitaristes du conservatoire intercommunal de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo pour un moment convivial intergénérationnel !
Concert réservé aux résidents et aux proches des élèves.

EHPAD La Forêt d’Escoublac boulevard de la forêt 44500 la baule-escoublac La Baule-Escoublac 44500 Escoublac Loire-Atlantique Pays de la Loire
Les élèves guitaristes du conservatoire se produisent à l’EHPAD La Forêt d’Escoublac de La Baule ! Concert Guitare

CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo 2025

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