Concert-Partage, EHPAD La Forêt d’Escoublac, La Baule-Escoublac
Concert-Partage, EHPAD La Forêt d’Escoublac, La Baule-Escoublac samedi 6 juin 2026.
Concert-Partage Samedi 6 juin, 16h30 EHPAD La Forêt d’Escoublac Loire-Atlantique
Réservé aux résidents et aux proches des élèves.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
L’EHPAD La Forêt d’Escoublac invite les élèves guitaristes du conservatoire intercommunal de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo pour un moment convivial intergénérationnel !
Concert réservé aux résidents et aux proches des élèves.
EHPAD La Forêt d’Escoublac boulevard de la forêt 44500 la baule-escoublac La Baule-Escoublac 44500 Escoublac Loire-Atlantique Pays de la Loire
Les élèves guitaristes du conservatoire se produisent à l’EHPAD La Forêt d’Escoublac de La Baule ! Concert Guitare
CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo 2025
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