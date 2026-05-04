Mini-camps La Baule-Escoublac
Mini-camps La Baule-Escoublac samedi 6 juin 2026.
La Baule-Escoublac
Mini-camps
Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07 2026-06-08 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25
La MJC propose des mini-camps pour les enfants de classes allant du CP au CM2. .
Place des Salines La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Mini-camps La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44
À voir aussi à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique)
- Conférence Quand nos racines racontent Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac La Baule-Escoublac 5 mai 2026
- Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 Monument aux morts La Baule-Escoublac 8 mai 2026
- Exposition L’ANTHROPOCÈNE L’HUMANITÉ FACE À SON EMPREINTE Alain Ernoult Place du Maréchal Leclerc La Baule-Escoublac 9 mai 2026
- Barbara de Marie-Claude PIetragalla Palais des congrès Atlantia La Baule-Escoublac 16 mai 2026
- Balade gourmande Mairie annexe d’Escoublac La Baule-Escoublac 17 mai 2026