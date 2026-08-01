Concert Paso a Paso Route des platanes Triors
vendredi 28 août 2026 · Route des platanes · Triors
Informations pratiques
Triors
Concert Paso a Paso
Route des platanes Mamasara Triors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Repas partagé autour des artistes avec Isabelle Redon pour décorer la soirée et le groupe Paso a Paso en concert. Saveurs et sourires au rendez-vous ! Venez nombreux.
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Route des platanes Mamasara Triors 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 38 52 63 mamasara26750@gmail.com
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English :
A communal meal with the artists, featuring Isabelle Redon as the evening’s host and a concert by the band Paso a Paso. Delicious food and smiles guaranteed! We hope to see many of you there.
L’événement Concert Paso a Paso Triors a été mis à jour le 2026-07-29 par Valence Romans Tourisme