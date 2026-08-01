Concert Paso a Paso Route des platanes Triors

Informations pratiques

Triors

Concert Paso a Paso

Route des platanes Mamasara Triors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Repas partagé autour des artistes avec Isabelle Redon pour décorer la soirée et le groupe Paso a Paso en concert. Saveurs et sourires au rendez-vous ! Venez nombreux.

.

Route des platanes Mamasara Triors 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 38 52 63 mamasara26750@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A communal meal with the artists, featuring Isabelle Redon as the evening’s host and a concert by the band Paso a Paso. Delicious food and smiles guaranteed! We hope to see many of you there.

L’événement Concert Paso a Paso Triors a été mis à jour le 2026-07-29 par Valence Romans Tourisme