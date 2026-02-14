Concert Passion & Résurrection Eglise Saint-Pierre Nancy

Concert Passion & Résurrection

Eglise Saint-Pierre 57 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 16:30:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Concert de musique sacrée avec La Chapelle de Bonsecours.

PASSION & RESURRECTION

Musique baroque allemande des XVIè et XVIIè siècles

Cantates de Georg Philipp Telemann (T:884, T:877) & Dietrich Buxtehude (Buxwv 98)

Motets de Heinrich Schütz et Samuel Scheidt

Solistes Clara Ben Attar, soprano ; Benoît Porcherot, ténor; Jean-Sébastien Nicolas, baryton.

Violon Etienne Bideau; Basson, Aude Schuhmacher; Orgue Thierry Bohlinger

Chœur Marie Berthelot, soprano; Marie-Camille Caumon, Hélène Wagner, Sophie Goudot, Delphine Laguerre, mezzo-sopranos; Pierre Brimont, Mathilde Caumon, altos ; Régis Moinaux, Morgan Ay, Stéphane Uhring, ténors ; Jean-Baptiste Brungard, Pierre-Alexandre Glaude, barytons; Rémy Claverie, Michel Eguether, basses.

Ensemble la Chapelle de Bonsecours.

Direction Jean-Sébastien NicolasTout public

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Eglise Saint-Pierre 57 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 88 95 08 95

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English :

Sacred music concert with La Chapelle de Bonsecours.

PASSION & RESURRECTION

German Baroque music from the 16th and 17th centuries

Cantatas by Georg Philipp Telemann (T:884, T:877) & Dietrich Buxtehude (Buxwv 98)

Motets by Heinrich Schütz and Samuel Scheidt

Soloists Clara Ben Attar, soprano; Benoît Porcherot, tenor; Jean-Sébastien Nicolas, baritone.

Violin: Etienne Bideau; Bassoon, Aude Schuhmacher; Organ: Thierry Bohlinger

Chorus: Marie Berthelot, soprano; Marie-Camille Caumon, Hélène Wagner, Sophie Goudot, Delphine Laguerre, mezzo-sopranos; Pierre Brimont, Mathilde Caumon, altos; Régis Moinaux, Morgan Ay, Stéphane Uhring, tenors; Jean-Baptiste Brungard, Pierre-Alexandre Glaude, baritones; Rémy Claverie, Michel Eguether, basses.

Ensemble la Chapelle de Bonsecours.

Conductor: Jean-Sébastien Nicolas

L’événement Concert Passion & Résurrection Nancy a été mis à jour le 2026-03-27 par DESTINATION NANCY