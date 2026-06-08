Concert Paul Mulligan and the Buddies La Halle du Collège Eu
Concert Paul Mulligan and the Buddies La Halle du Collège Eu vendredi 31 juillet 2026.
Eu
Concert Paul Mulligan and the Buddies
La Halle du Collège 7 9 Rue du Collège Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Concert de Pop-Rock folk irlandais.
Sur réservation. .
La Halle du Collège 7 9 Rue du Collège Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Paul Mulligan and the Buddies
L’événement Concert Paul Mulligan and the Buddies Eu a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
À voir aussi à Eu (Seine-Maritime)
- Visite guidée Jardin jungle Route de Beaumont Eu 13 juin 2026
- Les ateliers théâtre sur scène Théâtre des Charmes Eu 13 juin 2026
- Aéroclub porte ouverte 2025 Route de Saint-Valery Eu 14 juin 2026
- Visite guidée Jardin jungle Route de Beaumont Eu 20 juin 2026
- Karaoké Night La Gourmand’Eu Eu 20 juin 2026