Concert Paul Mulligan and the Buddies La Halle du Collège Eu vendredi 31 juillet 2026.

Eu

Concert Paul Mulligan and the Buddies

La Halle du Collège 7 9 Rue du Collège Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Concert de Pop-Rock folk irlandais.

Sur réservation. .

La Halle du Collège 7 9 Rue du Collège Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 37

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English : Concert Paul Mulligan and the Buddies

L’événement Concert Paul Mulligan and the Buddies Eu a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers