Informations pratiques

Eu

Escape Game urbain Le Secret de l’Archéologue

Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-28

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-28

Partez à l’aventure au cœur de la Ville Royale d’Eu et laissez-vous guider par votre curiosité. Créé par le Service Archéologique de la Ville d’Eu, ce jeu de piste grandeur nature vous invite à explorer les rues, les monuments et les recoins les plus emblématiques de la ville.

Observez les détails cachés des bâtiments, résolvez les énigmes, rassemblez les indices et mettez à l’épreuve votre sens de la déduction pour retrouver l’emplacement d’un mystérieux trésor.

Une activité idéale à partager en famille, entre amis ou entre collègues, pour découvrir Eu sous un angle inédit et ludique.

Tarif adulte ( + de 14 ans): 15 € | Enfant (+ de 8 ans) 10€

Sur réservation

L’Histoire est sous vos yeux… mais saurez-vous la voir ?

À vous de jouer ! .

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 49 80 93 84

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English : Escape Game urbain Le Secret de l’Archéologue

L’événement Escape Game urbain Le Secret de l’Archéologue Eu a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers