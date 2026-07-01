Escape Game urbain Le Secret de l’Archéologue Eu
mardi 28 juillet 2026 · Eu
Informations pratiques
Eu
Escape Game urbain Le Secret de l’Archéologue
Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-28
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-28
Partez à l’aventure au cœur de la Ville Royale d’Eu et laissez-vous guider par votre curiosité. Créé par le Service Archéologique de la Ville d’Eu, ce jeu de piste grandeur nature vous invite à explorer les rues, les monuments et les recoins les plus emblématiques de la ville.
Observez les détails cachés des bâtiments, résolvez les énigmes, rassemblez les indices et mettez à l’épreuve votre sens de la déduction pour retrouver l’emplacement d’un mystérieux trésor.
Une activité idéale à partager en famille, entre amis ou entre collègues, pour découvrir Eu sous un angle inédit et ludique.
Tarif adulte ( + de 14 ans): 15 € | Enfant (+ de 8 ans) 10€
Sur réservation
L’Histoire est sous vos yeux… mais saurez-vous la voir ?
À vous de jouer ! .
Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 49 80 93 84
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English : Escape Game urbain Le Secret de l’Archéologue
L’événement Escape Game urbain Le Secret de l’Archéologue Eu a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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