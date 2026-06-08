Concert Paul Mulligan and the Buddies Friaucourt
Concert Paul Mulligan and the Buddies Friaucourt dimanche 2 août 2026.
Friaucourt
Concert Paul Mulligan and the Buddies
79 Rue d’Ault Friaucourt Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 19:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Concert de Pop-Rock folk irlandais.
Concert de Pop-Rock folk irlandais. .
79 Rue d’Ault Friaucourt 80460 Somme Hauts-de-France lecuyer.ch@gmail.com
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English :
Irish folk pop-rock concert.
L’événement Concert Paul Mulligan and the Buddies Friaucourt a été mis à jour le 2026-06-08 par DESTINATION LE TREPORT MERS