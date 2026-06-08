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Concert Paul Mulligan and the Buddies Friaucourt

Concert Paul Mulligan and the Buddies Friaucourt dimanche 2 août 2026.

Adresse : 79 Rue d'Ault

Ville : 80460 Friaucourt

Département : Somme

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Friaucourt

Concert Paul Mulligan and the Buddies

79 Rue d’Ault Friaucourt Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 19:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Concert de Pop-Rock folk irlandais.
Concert de Pop-Rock folk irlandais.   .

79 Rue d’Ault Friaucourt 80460 Somme Hauts-de-France   lecuyer.ch@gmail.com

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English :

Irish folk pop-rock concert.

L’événement Concert Paul Mulligan and the Buddies Friaucourt a été mis à jour le 2026-06-08 par DESTINATION LE TREPORT MERS