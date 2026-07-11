Concert Paul Mulligan and the Buddies Vins Histoires de Bières (VHB) Le Tréport

samedi 1 août 2026 · Vins Histoires de Bières (VHB) · Le Tréport

Informations pratiques

Le Tréport

Concert Paul Mulligan and the Buddies

Vins Histoires de Bières (VHB) 3 Quai de la Retenue Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Concert de Pop-Rock folk irlandais.

Food truck Chez l’Couz.

Sur réservation. .

Vins Histoires de Bières (VHB) 3 Quai de la Retenue Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 40 21 78

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English : Concert Paul Mulligan and the Buddies

L’événement Concert Paul Mulligan and the Buddies Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers