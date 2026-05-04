Grand concert de l’été Trois cafés gourmands Le Tréport
Grand concert de l’été Trois cafés gourmands Le Tréport samedi 1 août 2026.
Le Tréport
Grand concert de l’été Trois cafés gourmands
Place de la Batterie Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Chaque année, la Ville du Tréport, en partenariat avec le Casino Joa du Tréport et le Camping Paradis Les Boucaniers, organise un grand concert de l’été.
Après Magic System l’an dernier, cette fois, c’est Trois Cafés Gourmand qui enflammera la scène dressée à côté de la plage, place de la Batterie, le samedi 1er août à partir de 21 h.
Ce spectacle est accessible à tous, gratuitement, sans réservation. .
Place de la Batterie Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 35 culturel@ville-le-treport.fr
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English : Grand concert de l’été Trois cafés gourmands
L’événement Grand concert de l’été Trois cafés gourmands Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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