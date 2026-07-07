Concert Paul Paray et ses amis à l’orgue du Tréport Eglise Saint Jacques Le Tréport

Informations pratiques

Le Tréport

Concert Paul Paray et ses amis à l’orgue du Tréport

Eglise Saint Jacques 4 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le Cercle Paul Paray présente Paul Paray et ses amis à l’orgue du Tréport.

Avec François Lamanissier (Organiste) et Pascal Demouchy (Ténor).

Bach, De la Presle, Franck, Dupré, Paray.

Entrée libre. .

Eglise Saint Jacques 4 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 99 83 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Paul Paray et ses amis à l’orgue du Tréport

L’événement Concert Paul Paray et ses amis à l’orgue du Tréport Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers