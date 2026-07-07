Concert Paul Paray et ses amis à l’orgue du Tréport Eglise Saint Jacques Le Tréport
samedi 25 juillet 2026 · Eglise Saint Jacques · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
Concert Paul Paray et ses amis à l’orgue du Tréport
Eglise Saint Jacques 4 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le Cercle Paul Paray présente Paul Paray et ses amis à l’orgue du Tréport.
Avec François Lamanissier (Organiste) et Pascal Demouchy (Ténor).
Bach, De la Presle, Franck, Dupré, Paray.
Entrée libre. .
Eglise Saint Jacques 4 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 99 83 14
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English : Concert Paul Paray et ses amis à l’orgue du Tréport
L’événement Concert Paul Paray et ses amis à l’orgue du Tréport Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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