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AGENDA · Le Tréport

Concert Paul Paray et ses amis à l’orgue du Tréport Eglise Saint Jacques Le Tréport

samedi 25 juillet 2026 · Eglise Saint Jacques · Le Tréport

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Eglise Saint Jacques
Adresse
4 Place de l'Église
Ville
76470 Le Tréport
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Tréport

Concert Paul Paray et ses amis à l’orgue du Tréport

Eglise Saint Jacques 4 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Le Cercle Paul Paray présente Paul Paray et ses amis à l’orgue du Tréport.
Avec François Lamanissier (Organiste) et Pascal Demouchy (Ténor).
Bach, De la Presle, Franck, Dupré, Paray.
Entrée libre.   .

Eglise Saint Jacques 4 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 99 83 14 

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English : Concert Paul Paray et ses amis à l’orgue du Tréport

L’événement Concert Paul Paray et ses amis à l’orgue du Tréport Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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