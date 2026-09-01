Informations pratiques

Saint-Hilaire-les-Places

Concert Pearly Tribute Zztop

Salle des fêtes Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26 00:00:00

Date(s) :

2026-09-26

En exclusivité, PEARLY Tribute to ZZ TOP débarque à Saint-Hilaire-les-Places pour une soirée rock’n’roll à ne surtout pas manquer ! Rendez-vous dès 19h00 pour l’ouverture des portes, avec un concert à 20h30. Profitez également de la buvette et de la restauration sur place. Au programme blues-rock, riffs endiablés et toute l’énergie de l’univers de ZZ TOP ! Venez nombreux partager ce grand moment musical organisé par l’Association Cycliste des Places. .

Salle des fêtes Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 53 61 79 contactacdp87@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Pearly Tribute Zztop

L’événement Concert Pearly Tribute Zztop Saint-Hilaire-les-Places a été mis à jour le 2026-08-17 par Terres de Limousin