Concert Pepper Flym à la Brasserie Motueka Brives-Charensac
2 route de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire
Début : 2026-03-06 20:00:00
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Venez assister au concert de Pepper Flym à la Brasserie Motueka le vendredi 6 mars à partir de 20h.
Ce groupe amateur reprend de la Soul Music, et est composé d’un chanteur et une chanteuse accompagnés par des chœurs et une section de cuivres.
2 route de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 86 84 62
English :
Come and see Pepper Flym in concert at Brasserie Motueka on Friday March 6 from 8pm.
This amateur group covers Soul Music, and is made up of a male and female singer accompanied by backing vocals and a brass section.
