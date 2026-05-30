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CONCERT PERCUSSIONS : Tous azimuts !

CONCERT PERCUSSIONS : Tous azimuts !

CONCERT PERCUSSIONS : Tous azimuts ! lundi 29 juin 2026.

Département : Paris

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif : <p>Entrée libre dans la limite des places disponibles. </p>

CONCERT PERCUSSIONS : Tous azimuts !

Classe de percussions de Sandra Valette
Classe de percussions corporelles de Ludovic Prével

Un concert percussions au Conservatoire Charles Munch, à ne pas manquer !
Le lundi 29 juin 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-29T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-30T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-29T19:00:00+02:00_2026-06-29T22:00:00+02:00

 
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61577446274467 https://www.facebook.com/profile.php?id=61577446274467


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