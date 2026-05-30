CONCERT PERCUSSIONS : Tous azimuts !
CONCERT PERCUSSIONS : Tous azimuts ! lundi 29 juin 2026.
CONCERT PERCUSSIONS : Tous azimuts !
Classe de percussions de Sandra Valette
Classe de percussions corporelles de Ludovic Prével
Un concert percussions au Conservatoire Charles Munch, à ne pas manquer !
Le lundi 29 juin 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-29T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-30T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-29T19:00:00+02:00_2026-06-29T22:00:00+02:00
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61577446274467 https://www.facebook.com/profile.php?id=61577446274467