CONCERT PERCUSSIONS : Tous azimuts !

Classe de percussions de Sandra Valette

Classe de percussions corporelles de Ludovic Prével

Un concert percussions au Conservatoire Charles Munch, à ne pas manquer !

Le lundi 29 juin 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-29T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-30T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-29T19:00:00+02:00_2026-06-29T22:00:00+02:00



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