Concert Petit petit La Pangée La Baume-Cornillane

Informations pratiques

La Baume-Cornillane

Concert Petit petit

La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane Drôme

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Le trio électrique (voire électrisé) ose une musique brute pop totalement décomplexée ! Entre rage et poésie à l’humour corrosif, leur énergie vibratoire, pailletée, fait de leur concert une rock-récréation qui met le monde debout.

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La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 52 06 contact@lapangee.org

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English :

The %E9lectrique (or even %E9lectris%E9) trio dares to play raw, totally uninhibited pop music! Blending rage, poetry, and biting humor, their vibrant, glittering energy turns their concerts into rock-’n’-roll spectacles that get the crowd on its feet.

L’événement Concert Petit petit La Baume-Cornillane a été mis à jour le 2026-07-15 par Valence Romans Tourisme