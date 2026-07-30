Concert Philharmonique de Cologne Église de Sainte-Maxime Sainte-Maxime
dimanche 20 septembre 2026 · Église de Sainte-Maxime · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Sainte-Maxime
Concert Philharmonique de Cologne
Église de Sainte-Maxime 3 place Mireille de Germond Sainte-Maxime Var
Tarif : 28.8 – 28.8 – 28.8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Que ce soit dans les villages reculés d’Australie, les fjords norvégiens ou la ville cosmopolite de Berlin, la Philharmonie de Chambre de Cologne s’est donné pour mission de faire résonner la musique classique dans le monde entier.
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Église de Sainte-Maxime 3 place Mireille de Germond Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com
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English : Test
Whether in the remote villages of Australia, the Norwegian fjords, or the cosmopolitan city of Berlin, the Cologne Chamber Philharmonic has made it its mission to bring classical music to audiences around the world.
L’événement Concert Philharmonique de Cologne Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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