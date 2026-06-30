Soirée estivale space invaders Théâtre de la Mer Sainte-Maxime

jeudi 30 juillet 2026 · Théâtre de la Mer · Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Soirée estivale space invaders

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Space Invaders est le meilleur des tubes internationaux des années 80 en live pop-rock, variétés françaises et internationales.

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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

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English : Summer evening: Space Invaders

Space Invaders presents the best international hits of the 80s live: pop-rock, French and international hits. There’s something for everyone.

L’événement Soirée estivale space invaders Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme de Sainte Maxime