Concert Philippe B Tristan Espace Molière Luxeuil-les-Bains

Concert Philippe B Tristan

Espace Molière 16 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 20:30:00

fin : 2026-01-15 22:30:00

Date(s) :

2026-01-15

Philippe B. Tristan, natif de Jussey (Haute-Saône), vit en Sibérie depuis une dizaine d’années et a continué là-bas à développer une chanson française sans concession, soutenue par une vision très personnelle.

Perçu, depuis le monde slave, comme un interprète de langue latine, il a tenu à développer cet aspect dont les Français n’ont pas toujours conscience, se revendiquant d’une culture latino-européenne. On retrouvera donc dans son répertoire

des bossas novas, des mornas, des tangos, des swings et quelques rumbas soutenues par une guitare flamenca qui a remplacé sa guitare folk canadienne. Tout un symbole ! Des rythmes qui se rapprochent parfois des Gipsy King, de Manu Chao ou encore de Gotan Project, et une technique vocale alternant chant mélodique et slam. Ses thèmes sont ceux d’un voyageur observateur avec des couleurs musicales largement inspirées de ses voyages sur le continent européen.

À l’Espace Molière, à 20h30.

Réservation au 03.84.40.56.20. .

Espace Molière 16 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20 poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

English : Concert Philippe B Tristan

German : Concert Philippe B Tristan

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Philippe B Tristan Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-10 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)