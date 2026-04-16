Concert Piano-trotteur Voix et Cordes Argy
Concert Piano-trotteur Voix et Cordes Argy dimanche 3 mai 2026.
Argy
Concert Piano-trotteur Voix et Cordes
Argy Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-03 17:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Ce concert classique est couplé à une exposition d’icônes brodées !
Avec les pianistes Jean-Philippe Fonsalas, Melvil Chapoutot et Pierre Tassel. Avec la voix de Sébastien Kovacs-Duchemin et Anna Sypniewski aux cordes. .
Argy 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 51 52 07 atelier.nd.detouteprotection@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Trumpet concert by the Cercle Saint-Hubert Bas-Berry.
L’événement Concert Piano-trotteur Voix et Cordes Argy a été mis à jour le 2026-04-16 par BERRY