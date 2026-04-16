Argy

Concert Piano-trotteur Voix et Cordes

Argy Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03 17:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Ce concert classique est couplé à une exposition d’icônes brodées !

Avec les pianistes Jean-Philippe Fonsalas, Melvil Chapoutot et Pierre Tassel. Avec la voix de Sébastien Kovacs-Duchemin et Anna Sypniewski aux cordes. .

Argy 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 51 52 07 atelier.nd.detouteprotection@gmail.com

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English :

Trumpet concert by the Cercle Saint-Hubert Bas-Berry.

L’événement Concert Piano-trotteur Voix et Cordes Argy a été mis à jour le 2026-04-16 par BERRY