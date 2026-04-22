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Sortie nature oiseaux de plaine Argy

Sortie nature oiseaux de plaine Argy

Sortie nature oiseaux de plaine Argy vendredi 17 juillet 2026.

Ville : 36500 Argy

Département : Indre

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit

Argy

Sortie nature oiseaux de plaine

Argy Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 09:30:00
fin : 2026-07-17 12:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Les plaines agricoles abritent une grande diversité d’oiseaux nicheurs caractéristiques des milieux ouverts. Venez apprendre à les reconnaître ai fil d’une balade guidée au coeur de la plaine et à mieux comprendre leurs habitudes de vie.
Prévoir des chaussures de marches, des jumelles et de l’eau.   .

Argy 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20  animations@indrenature.net

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English :

Agricultural plains are home to a wide variety of breeding birds characteristic of open environments. Come and learn how to recognize them on a guided walk in the heart of the plain, and gain a better understanding of their habits.

L’événement Sortie nature oiseaux de plaine Argy a été mis à jour le 2026-04-22 par BERRY

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